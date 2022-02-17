Оргкомитет продлил конкурс на проект мемориального комплекса к 80-летию Курской битвы

КУРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет принял решение продлить до 14 марта проведение международного конкурса на проект нового мемориального комплекса "Курская битва", объявленного Российским военно-историческим обществом (РВИО), поскольку представленные проекты требуют доработки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курской области.

"На конкурс, объявленный Российским военно-историческим обществом в сентябре 2021 года, поступило 17 работ от авторов и творческих коллективов из разных регионов России, а также Германии. Участники организационного комитета сошлись во мнении, что проекты мемориала необходимо доработать таким образом, чтобы они отражали масштаб Курской битвы и память об этом важнейшем этапе Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Члены оргкомитета приняли решение о продлении конкурса до 14 марта и необходимости дополнения творческих рекомендаций в рамках технического задания для скульпторов. "Масштаб проекта должен соответствовать историческому событию, я уже не говорю об искусстве монументальной скульптуры и об искусстве памятника в честь события. С одной стороны, часть из представленных замыслов являет собой уже знакомые повторения разного рода стел или такого рода абстрактных монументов. С другой стороны, часть из предложенных проектов маловыразительна", - приводит пресс-служба слова председателя творческого совета РВИО Андрея Кончаловского.

Российское военно-историческое общество совместно с администрацией Курской области организует международный конкурс на создание памятника "Курская дуга" в Поныровском районе Курской области. Предложение поддержал помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны. В ней были разгромлены 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными, потери Красной армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести.