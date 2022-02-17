Места съемок фильма "Любовь и голуби" в Карелии станут достопримечательностью

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 февраля. /ТАСС/. Места съемок фильма Владимира Меньшова "Любовь и голуби" в карельском городе Медвежьегорске благоустроят и превратят в туристическую достопримечательность. На эти цели в бюджете Карелии 2022 года зарезервировали почти 12 млн рублей, сообщил ТАСС в четверг председатель республиканского парламента Элиссан Шандалович.

"В Медвежьегорске планируется реализовать проект "Любовь и голуби" по благоустройству места съемок одноименного фильма. На реализацию проекта по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова из бюджета республики выделено 11 млн 829 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По информации администрации Медвежьегорского района, проект предусматривает благоустройство улицы Нижней в Медвежьегорске, где проходили съемки картины, и реконструкцию фрагментов декораций - танцевальной площадки и части здания клуба. Планируется приведение в порядок дороги, устройство тротуара и площадок ТКО. На улице улучшат освещение, проведут ремонт колодцев и заменят люки. В проекте есть и автомобильная стоянка на 10 машин. На эти цели потребуется 18,9 млн рублей.

На втором этапе проекта планируется строительство смотровых площадок, информационных стендов, обустройство мест отдыха и восстановление части декораций. К 2024 году, к 40-летию кинофильма, планируется создать пешеходный маршрут из деревянного настила на винтовых сваях с фотозонами. Проект будут обсуждать с местными жителями, которые могут внести свои предложения.

Советская лирическая комедия "Любовь и голуби" была снята Владимиром Меньшовым в 1984 году. Главные роли в картине исполнили Александр Михайлов, Нина Дорошина, Людмила Гурченко, Наталья Тенякова, Сергей Юрский и другие.