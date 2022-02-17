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В Пензенской области из-за снегопадов объявили режим повышенной готовности

Он будет действовать до 24 февраля

ТАСС, 17 февраля. Власти Пензенской области ввели режим повышенной готовности до 24 февраля из-за сильных снегопадов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Мельниченко. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства области.

"С 17 по 24 февраля в Пензенской области из-за снегопадов введен режим повышенной готовности для органов управления и системы предупреждения и ликвидации ЧС. Всем ответственным службам поручено привлечь максимально возможное число единиц техники и быть готовыми реагировать на возникновение ЧС", - говорится в сообщении.

Жителей Пензенской области попросили воздержаться от поездок на личном транспорте.

В областном ГУ МЧС передали со ссылкой на Пензенский ЦГМС (филиал Приволжского УГМС), что 18 февраля в регионе прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Так, днем местами по Пензенской области ожидается усиление южного ветра до 15-20 м/с при порывах, ночью и утром местами туман с видимостью 500 м и менее.

Теги
РоссияМельниченко, Олег ВладимировичПензенская область
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