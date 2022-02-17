В Петербурге после коронавируса выздоровела 101-летняя блокадница

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Пациентку в возрасте 101 года, переболевшую ковидом, выписали из Клинической инфекционной больницы им С. П. Боткина. В конце января женщина поступила в отделение реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в четверг в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

"В Клинической инфекционной больнице им С. П. Боткина выписали 101-летнюю пациентку, переболевшую COVID-19. Женщина поступила в отделение реанимации и интенсивной терапии 23 января с подтвержденным диагнозом заражения коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью на фоне сердечно-сосудистой патологии. Через четыре дня состояние пациентки было стабилизировано", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после стабилизации состояния женщину перевели в инфекционное отделение, где она проходила дальнейшее лечение. Пациентка получала противовирусную, симптоматическую и дезинтоксикационную терапию. Отрицательный результат ПЦР-теста пришел 17 февраля и она была выписана из стационара.