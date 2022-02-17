На катке ВДНХ пройдет фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии" пройдет 20 февраля на катке ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ в четверг.

"Двадцатого февраля 2022 года на самом большом катке Москвы состоится конькобежный фестиваль "Московские молнии". В спринтерском забеге на льду могут принять участие все желающие. Конькобежный фестиваль проходит на ВДНХ ежегодно начиная с 2015 года и пользуется неизменной популярностью у посетителей самого большого катка Москвы. Главным событием дня станет гонка начинающих профессионалов из московских детско-юношеских спортивных школ. Они будут соревноваться в скорости до двух побед на выбывание, пробежав на коньках вокруг фонтана "Дружба народов". Для удобства гостей ВДНХ за происходящим можно будет наблюдать на большом светодиодном экране, установленном в центральной части катка", - говорится в сообщении.

Участники соревнований будут разделены на несколько возрастных групп: малыши - до восьми лет, дети - 9-13 лет, юниоры - 14-19 лет, взрослые - 20-39 лет и мастера - от 40 и старше. Каждый участник получит памятный сувенир, а победители будут награждены призами и подарками. Также среди участников забега пройдет викторина на спортивную тематику, а всех гостей катка в этот день ждут выступления музыкальных коллективов.

Спринтерские соревнования пройдут с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00. Вход на фестиваль "Московские молнии" по тарифам работы катка. Фестиваль проводится ВДНХ совместно с департаментом спорта Москвы.