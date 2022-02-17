Власти Костромской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

КОСТРОМА, 17 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в четверг в Костромской области из-за прогнозируемого усиления ветра до 18 м/с, мокрого снега и дождя. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Ситников, сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

"Губернатор Сергей Ситников подписал распоряжение о введении на территории Костромской области режима повышенной готовности. Это связано с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями. В регионе ожидаются усиление ветра до 18 м/с, мокрый снег, дождь, гололедные отложения", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности будет действовать до 9:00 21 февраля. Руководителям исполнительных органов государственной власти в регионе губернатор поручил обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию. Главам муниципальных образований поставлена задача мониторить ситуацию, быть готовыми принять меры.

Сильный ветер также прогнозируется в соседней Ярославской области. В ночь с 17 на 18 февраля порывы южного ветра могут достигать 15-18 м/с. Главное управление МЧС России по региону объявило экстренное предупреждение.