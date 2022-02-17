Ингушетия проведет выездные выставки в регионах РФ к 30-летию республики

МАГАС, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии организуют выездные выставки в музеях регионов России и более 100 мероприятий в самой республике по случаю ее 30-летия в 2022 году, сообщили в пресс-службе главы Ингушетии.

"Министерством культуры республики запланировано осуществить более 100 культурно-массовых мероприятий, и пройдут они в различных городах и сельских поселениях региона. Главное республиканское празднование, посвященное юбилею, запланировано на 4 июня 2022 года на стадионе им. А.З. Дьякова в Сунже, где на концерте выступят местные коллективы, а также самые востребованные артисты СКФО. Запланированы выездные выставки в музеях России, подведомственных Минкультуры РФ, в течение года", - передает пресс-служба слова и.о. министра культуры региона Залины Льяновой.

Как сообщается, в программу мероприятий по всей республике вошли выставки фотоматериалов, фестивали, конкурсы мастеров живописи и прикладного искусства, экспозиции изобразительного и декоративно-прикладного искусства, национальных костюмов. Кроме того, в рамках межкультурного сотрудничества федеральной программы "Большие гастроли" в июне запланировано выступление Уральского народного хора в Назрани.

"У нас есть опыт проведения 250-летия единения Ингушетии с Россией. Мы должны учесть его, вынести урок, исправив недочеты, и предусмотреть все: провести необходимые ремонтно-восстановительные работы в учреждениях, в которых планируется праздник, обеспечить материально-техническую базу для его качественной подготовки, быть готовыми к оперативному решению любых непредвиденных ситуаций. Это будет праздник для всех жителей и гостей республики, и торжества должны пройти на высоком организационном уровне", - заявил Махмуд-Али Калиматов, которого процитировали в сообщении.

Территория современной Ингушетии в разное время входила в состав Терской области, Чечено-Ингушской автономной области, Чечено-Ингушской АССР. В 1991 году состоялся всенародный ингушский референдум по вопросу восстановления государственности путем образования Ингушской Республики в составе РСФСР. 4 июня 1992 года было принято решение об образовании республики.