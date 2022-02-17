Закон о статусе столицы региона приняли в Коми

СЫКТЫВКАР, 17 февраля. /ТАСС/. Госсовет Республики Коми в четверг принял закон о статусе столицы региона Сыктывкаре. Закон обсуждался несколько лет и был необходим для решения вопросов по дополнительному финансированию города, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"Очень много и долго мы обсуждали вопрос о статусе столицы. Сегодня этот закон принят. С сегодняшнего дня законная столица Коми - наш Сыктывкар. <…> Очень многие вопросы, которые мы принимали и будем принимать в части дополнительного финансирования, требовали этого статуса столицы Коми", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона "ВКонтакте".

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова поблагодарила всех разработчиков закона. "К принятию такого закона мы шли несколько лет, начиная с 2008 года. Мы понимаем преимущества нового закона в части улучшения облика города, его благоустройства, модернизации транспортной инфраструктуры и дорожной сети, социальной инфраструктуры", - сказала мэр в видеокомментарии, который разместила на своей странице "ВКонтакте".

Вопрос о законодательном наделении Сыктывкара статусом столичного города неоднократно поднимали все градоначальники. Такой закон был принят в 1998 году, но в кризисном 2008 году его действие приостановили, поскольку требовалось дополнительное финансирование из регионального бюджета. Наряду с этим обсуждалась также инициатива о переносе столицы Коми из Сыктывкара в Ухту, поскольку Ухта географически расположена в центре Коми и является промышленной столицей региона, где расположены крупнейшие компании-недропользователи, приносящие основные доходы в республиканский бюджет. Однако инициатива не получила развития.

Как отметил после голосования спикер Госсовета Коми Сергей Усачев, вместе с законом о статусе столицы региональный парламент принял постановление о рекомендациях правительству. В нем отражены предложения о развитии сети автодорог и обеспечению транспортной доступности, создании комфортной среды в сфере услуг здравоохранения, культуры и туризма. Эти рекомендации предложено учитывать при корректировке стратегии социально-экономического развития Коми и разработке госгоспрограмм.

Сыктывкар был основан 5 февраля 1780 года по указу Екатерины II и первоначально назывался Усть-Сысольск. В 1930 году был переименован в Сыктывкар (в переводе с коми - город на Сысоле). Является крупным промышленным центром, здесь начитывается около 40 крупных предприятий, крупнейшее - АО "Монди Сыктывкарский ЛПК". Сыктывкар - крупный научно-образовательный центр, здесь действует Коми научный центр и порядка 30 специализированных научных и образовательных учреждений.