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В работе Twitter произошел сбой

Пользователи в некоторых странах отмечают проблемы в работе сайта, приложения и при подключении к серверу

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter наблюдаются в четверг в некоторых странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сообщившие о неполадках пользователи отмечают проблемы в работе сайта, приложения и при подключении к серверу.

Наибольшее количество отчетов о сбоях зафиксировано в США, Великобритании, Канаде, Японии и Германии, однако увеличение числа жалоб на работу Twitter наблюдается и во многих других странах. Российские пользователи сервиса также столкнулись с незначительными проблемами.

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ЯпонияКанадаСШАГерманияВеликобритания
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