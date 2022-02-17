В Ленобласти на модернизацию первичного звена здравоохранения выделили более 5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Ленинградская область утвердила программу по модернизации первичного звена здравоохранения. На ее реализацию направлено более 5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации региона.

"Программа рассчитана на пять лет, на ее реализацию направлено более 5 млрд рублей, поставки уже идут. Например, закуплено 210 автомобилей: 180 - в прошлом году, 30 - в этом. Они уже обслуживают пациентов на линиях", - процитировали в пресс-службе председателя комитета по здравоохранению региона Сергея Вылегжанина.

По данным пресс-службы, автомобили направили в поликлиники и амбулатории, расположенные в том числе в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью до 50 тыс. человек. Самым крупным проектом программы является строительство трех поликлиник в быстрорастущих районах - в Мурино, Кировске и Новоселье до 2025 года. Также будет закуплено новое оборудование - флюорографы, маммографы, аппараты КТ, рентген-установки и УЗИ-аппараты.