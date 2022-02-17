Минздрав заявил, что медучреждения в РФ достаточно обеспечены медицинским кислородом

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Меры, принятые для полного обеспечения медицинских организаций в России медицинским кислородом, достаточны, острых вопросов сегодня нет. Об этом в четверг сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Астапенко.

"Благодаря мониторингу у нас сейчас вопросов острых нет. Тот алгоритм, который сейчас есть по взаимодействию между Министерством промышленности и торговли, Минздравом и Росздравнадзором, он работает, и мы видим актуальную информацию, и вовремя можем ее [проблему] решить в случае необходимости. В настоящий момент принятых мер достаточно", - сказала она на совещании в Совете Федерации на тему "О мерах, направленных на повышение производства и доступности медицинского кислорода".

Астапенко добавила, что только у восьми регионов запасов медицинского кислорода хватит на сутки, у остальных запасов больше.

Так, в Липецкой области, которая является донором для других регионов, кислорода хватает с запасом на несколько дней. "Производим 90 тонн в сутки, сами используем порядка 16, соответственно, в регионе есть запас по кислороду на двое суток. <...> Запас, который у нас сформирован, мы держим на случай каких-то ЧС и срывов в производстве. У нас такие срывы были в прошлом году, и хорошо, что запас был", - сказал заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов.

Регионам, которые испытывают трудности с наличием кислорода в больницах, также готов помочь Краснодарский край, который сегодня является поставщиком для южных субъектов России, сообщил заместитель руководителя департамента промышленной политики края Михаил Дорожков.

"Резервные возможности наших промышленных предприятий сегодня заполнены на 100%. Мы имеем резерв сегодня больше 900 тонн в регионе, поэтому в случае каких-то экстренных моментов <…> готовы самостоятельно обеспечить себя и помочь регионам", - пояснил Дорожков.