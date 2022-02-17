Правкомиссия одобрила предоставление налоговой льготы при передаче прав на изобретения

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, позволяющую передавать исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в рамках договора коммерческой концессии без оплаты НДС. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Законопроект предусматривает возможность получения налоговой льготы по НДС на передачу в рамках договора коммерческой концессии исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности", - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он пояснил, что речь идет о правах на изобретения, полезные модели, топологии микросхем, ноу-хау. "Иными словами, станет возможным освобождение от НДС при передаче в рамках концессий каких-то договоров. При этом льгота не будет действовать при передаче прав на товарные знаки", - отметил он.

Груздев добавил, что инициатива подготовлена в целях стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности.

"Для российских налогоплательщиков, приобретающих интеллектуальные права по договорам коммерческой концессии у иностранных лиц, будет снижена налоговая нагрузка. По договору коммерческой концессии правообладатель предоставляет пользователю комплекс прав на объекты интеллектуальной собственности для извлечения прибыли и развития бизнеса. Таким образом, налоговые льготы призваны мотивировать российский бизнес приобретать за рубежом и внедрять в России иностранные технологии", - сказал председатель правления АЮР.