МЧС предупредило москвичей о дожде с мокрым снегом и усилении ветра до 20 м/с

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 20 м/с и дожде с мокрым снегом в ночь на пятницу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 02:00 до 10:00 часов 18 февраля в Москве сохранится усиление ветра с порывами 15-20 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега", - сообщили в пресс-службе.

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призвали водителей не парковаться под деревьями. "Пожалуйста, не паркуйтесь и не стойте под деревьями и шаткими конструкциями. Если решите куда-то поехать на автомобиле, держите дистанцию и избегайте резких маневров", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.