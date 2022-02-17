Ярмарка non-fiction будет проходить два раза в год

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Организаторы ярмарки интеллектуальной литературы non-fiction решили проводить ее два раза в год в связи с большим интересом аудитории. Об этом в четверг сообщили организаторы.

"В связи с большим интересом читательской аудитории оргкомитет и экспертный совет международной ярмарки интеллектуальной литературы non-fiction приняли решение проводить ярмарку два раза в год - весной и в конце осени. Таким образом, ближайшая ярмарка будет проходить с 21 по 24 апреля 2022 года в комплексе "Гостиный двор" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В весенней ярмарке традиционно примут участие около 300 крупных и малых издательств, книготорговых компаний и культурных учреждений. "Связь литературы, науки и культуры, электронные библиотеки, подкасты, персональные медиа, экосистемы и многие другие аспекты новой литературной жизни на этот раз с нами обсудят не только известные авторы и ученые, но и блогеры, и медиаличности, - указали организаторы. - Специальными проектами ярмарки станут Галерея мемов на тему интеллектуальной литературы и Конкурс художественного чтения произведений выдающихся российских и зарубежных прозаиков и поэтов".

Ранее ярмарка non-fiction проходила в Москве с 24 по 28 марта.