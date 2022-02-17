Дворники в Петербурге следующей зимой могут получить устройства для удаления наледи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,17 февраля. /ТАСС/. Инновационное устройство "Ледокол "для удаления наледи до 20 см может дополнить арсенал инструментов дворника в зимний период уже в следующем сезоне, заменив лом. Об этом на "Петербургском международном дорожном форуме 2022" ТАСС сообщил начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Петербурга Вадим Мизюкин.

"Сама технология интересна, она перспективна, но с той скоростью, с какой они проходят ледяные образования, она немногим превышает лом, понятно здесь махать не нужно, а только везти тележку, но скорость удаления льда хотелось бы улучшить. Все нужно будет просчитать, вообще очень интересно и в следующем зимнем сезоне у наших дворников вполне могут появиться такие машины", - сказал он.

Мизюкин добавил, что уже на этой неделе в Центральном и Петроградском районах города могут появится новые трактора, которые будут очищать дороги от снега, обрабатывая 2 тыс. квадратных метров за 10-15 минут. В отличии от дворника, которому на это понадобится целая смена.

Помочь работникам ручного труда и избавить город от гололеда хочет и разработчик инновационного устройства "Ледокол" Глеб Дружинин. На создание аппарата у него ушло три года и 8 млн рублей личных средств. По признанию мужчины в основу легли инженерные разработки его деда, технология уже работает и вышла на серийное производство. Один аппарат стоит около 100 тыс. рублей.

"Здесь семь лошадиных сил, если у нас 10 см льда, то машина способна обработать за час 10-20 кв. м. Для сравнения дворник сможет обработать примерно 3 м такой же толщины за час. Выходит, что отрезок, который мы проходим за 10 минут, дворник будет обрабатывать весь день. За два последних года уже было реализовано порядка 30-40 машин от Владивостока до Петербурга. В Северной столице несколько моделей используется в Красносельском, Приморском и Кировском районах", - сказал разработчик и генеральный директор НТО Барабан Глеб Дружинин.

По его словам, в ближайшие два-три года следующим шагом в развитии технологии станет устройство, осуществляющее полный цикл очистки, включая выброс снега и ледовой крошки в сторону. Средняя скорость станет 100 кв.м/ч, а максимальная - 200 кв.м/ч. На модернизацию разработки уйдет порядка 5 млн рублей. Стоимость такого аппарата будет составить около 200 тыс. рублей за единицу.