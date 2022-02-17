Новосибирский институт органической химии к 2025 году запустит производство лекарств

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН запустит собственное производство по стандартам надлежащей производственной практики (GMP). Это позволит институту проходить полный цикл создания лекарственного препарата - от научной идеи до готовой таблетки, рассказал журналистам руководитель Инжинирингового центра Новосибирского института органической химии (НИОХ) Павел Заикин.

"Мы приступаем к проектированию производства фармсубстанций по стандартам GMP - надлежащей производственной практики. Это позволит нам выпускать инновационные препараты, то есть реализовать полный цикл от научной идеи до готового лекарства", - рассказал Заикин.

В пресс-службе НИОХ СО РАН уточнили ТАСС, что запуск произойдет до 2025 года.

В октябре 2021 года в институте начал работу Инжиниринговый центр НИОХ СО РАН, который объединил сотрудников, занимающихся фундаментальными исследованиями, а также разработкой технологий и производством. Сочетание науки, технологий, производства и аналитики позволяет ученым создавать продукцию высокого качества.

Заикин добавил, что продукция инжинирингового центра востребована не только в России, но и за рубежом. Так, институт является поставщиком реактивов для таких крупных мировых производителей как Acros Organics, TCI, которые в дальнейшем снабжают лаборатории по всему миру.