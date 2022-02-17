Австрия с 22 февраля разрешит въезд туристов из РФ по тесту на ковид

ВЕНА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Въезд туристов из России в Австрию будет разрешен при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус с 22 февраля этого года в соответствии с решением австрийских властей. Об этом в четверг сообщили корреспонденту ТАСС в Минтуризма Австрии в ответ на соответствующий вопрос.

"Да, согласно принятому решению, российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлению отрицательного [результата] теста на коронавирус", - отметили в австрийском министерстве.