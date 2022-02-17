Власти Канады начали замораживать банковские счета участников протестов в Оттаве

ОТТАВА, 17 февраля. /ТАСС/. Канадские власти начали замораживать банковские счета участников демонстрации протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве. Об этом в четверг сообщила журналистам заместитель премьер-министра страны Христя Фриланд.

"Эти меры принимаются и будут только усиливаться", - сказала она, не уточнив, счета скольких канадцев заморожены. Власти координируют эти действия с банками и обосновывают это положениями специального закона о чрезвычайной ситуации. "Я хочу, чтобы те, кто участвует в незаконных блокадах и незаконной оккупации [Оттавы], знали, что эти меры реальны, они применяются и будут иметь последствия", - подчеркнула Фриланд.

14 февраля либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо впервые в истории страны применило закон о ЧС для пресечения протестов дальнобойщиков, которые проходят не только в столице. В среду полицейские начали раздавать протестующим в Оттаве предупреждения о необходимости немедленно прекратить акцию протеста и покинуть центр города. В нем стражи порядка ссылаются на закон о ЧС, согласно которому подобные формы протеста являются незаконными, а отказ покинуть город приведет к задержанию, крупным штрафам, лишению водительских прав и лицензий дальнобойщика, а также изъятию транспортных средств. Ранее корр. ТАСС один из дальнобойщиков сообщил, что участники акции не покинут Оттаву до тех пор, пока власти не отменят все коронавирусные ограничения.

Демонстрация протеста началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса.