Премьер Израиля заявил, что заболеваемость ковидом в стране идет на спад

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 февраля. /ТАСС/. Численность заразившихся коронавирусом в Израиле идет на спад, нужно готовиться к снятию соответствующих ограничений. Об этом заявил в четверг премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет, слова которого приводит его канцелярия.

"Мы наблюдаем резкое снижение числа больных в тяжелом состоянии. Эта волна пошла на спад", - указал глава израильского кабмина на открытии совещания по вопросу ослабления коронавирусных ограничений.

"Мы были первой страной, которая закрыла свои ворота перед [штаммом коронавируса] "омикрон", так что сейчас пришло время постепенно открываться. На мой взгляд, нам нужно готовиться к скорому снятию ограничений", - продолжил он, добавив, что "открытая экономика и открытая система образования, не теряющие эффективности", составляют "правильный баланс".

По итогам совещания "было решено не продлевать действие в стране "зеленых пропусков" (выдаются вакцинированным или переболевшим коронавирусом - прим. ТАСС)", говорится в сообщении канцелярии. Отмечается, что премьер также выразил благодарность всем израильским медикам за их "самоотверженную и профессиональную работу".

В то же время глава израильского правительства подчеркнул необходимость готовиться к следующей волне коронавируса. "Хочу, чтобы мы извлекли уроки из своей деятельности в ходе этой волны и оказались более подготовленными к будущим сценариям", - заявил Беннет.