В Москве с середины следующей недели возможно похолодание

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Похолодание может прийти в Москву в середине следующей недели, согласно вероятностному прогнозу. Дневная температура может опускаться до 5 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Существует вероятность, что к середине следующей недели температура понизится. Она будет отрицательной - от минус 2 до минус 5 градусов", - рассказал он.

Вильфанд подчеркнул, что данный прогноз пока что вероятностный. В конце недели он будет уточнен.

По данным Гидрометцентра, в пятницу днем в Москве прогнозируется 3-5 градусов тепла, в субботу и воскресенье - 2-4 градуса тепла, в понедельник и вторник - 1 градус мороза - 4 градуса тепла.