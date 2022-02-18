Власти Великобритании готовятся к самой сильной буре за 30 лет

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Великобритания готовится к буре "Юнис", которая, как прогнозирует метеорологическая служба, обрушится на территорию королевства в пятницу.

В графствах Девоншир и Корнуолл на юго-западе страны и на южном побережье Уэльса, где скорость ветра может превысить 140 км/час, объявлен максимальный, красный уровень опасности. Это означает, что власти считают высокой угрозу жизни людей, ущерба объектам инфраструктуры, перебоев в электроснабжении и работе общественного транспорта. Населению рекомендовано оставаться дома, в Уэльсе закрыты школы и отменены все железнодорожные поездки в первой половине дня в пятницу.

Оранжевый уровень опасности объявлен практически на всей территории Англии с 05:00 до 21:00 (с 08:00 до 00:00 мск). В этой части страны скорость ветра может достичь 130 км/час.

Как передает газета The Daily Telegraph, речь может идти о самой сильной буре за более чем 30 лет. В январе 1990 года жертвами циклона, получившего название "Шторм в День Бернса", стали 50 человек в Великобритании.

В четверг этой теме было посвящено заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra. Премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что армия находится в состоянии повышенной готовности для оказания помощи населению.