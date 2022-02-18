Прошедшие в Приморье снегопады улучшили пожароопасную обстановку на юге края

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Риск возникновения природных пожаров на юге Приморского края существенно снизился после прошедших на этой неделе снегопадов в регионе, сообщил ТАСС представитель министерства ГО и ЧС Приморья в пятницу. Специалисты больше не фиксируют термоточек в крае.

Ранее начальник "Примгидромета" Борис Кубай сообщил ТАСС, что установившаяся в Приморском крае теплая погода с почти полным отсутствием снега в южных районах края существенно повышает риск возникновения природных пожаров в феврале. Первые крупные природные пожары были зафиксированы в Хасанском районе и в Находке.

"Снегопад, который прошел на этой неделе в Приморье, улучшил пожароопасную обстановку в регионе. На протяжении нескольких дней не зарегистрировано ни одного лесного пожара и ни одной термоточки. До снегопада ситуация складывалась иным образом. Природные палы ежедневно фиксировались в разных районах края, особенно в южных", - сообщили в министерстве.

За прошлую неделю было зарегистрировано пять пожаров на общей площади 79 га. Четыре из них - в Хасанском, Партизанском и Ольгинском районах и один на землях министерства обороны. Также на минувшей неделе космическим мониторингом было зарегистрировано 45 термоточек.

"Но с приходом снежного циклона ситуация изменилась. На сегодняшний день лесных пожаров нет", - подтвердил представитель министерства.

Лесные пожары в Приморье ежегодно охватывают площадь в десятки тысяч гектаров. Сезон обычно начинается в середине марта, но в 2019 году первые природные возгорания начались в январе. За 2021 год на территории Приморского края было зарегистрировано 5 065 термических аномалий, 388 лесных пожаров, пять пожаров на особо охраняемых природных территориях.