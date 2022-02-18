Супермаркет мусора с берегов Байкала собрал 170 тыс. рублей за три месяца работы

ИРКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Онлайн-супермаркет мусора с берегов Байкала за три месяца работы помог экоактивистам Иркутской области собрать 170 тыс. рублей пожертвований на проведение экологических акций. Наибольшую активность в покупке мусора проявляют жители Москвы и Подмосковья, сообщила в пятницу ТАСС представитель общественной экологической организации "Мой Байкал" Дарья Винник.

Организация открыла супермаркет мусора с берегов Байкала в ноябре 2021 года. В нем представлены отходы, которые чаще всего встречаются на побережье озера. Пользователи покупают их символически - они выбирают вид мусора и перечисляют пожертвования в размере цены, установленной за него.

"За время работы супермаркета мусора собрано 170 тыс. рублей, сделано порядка 300 покупок. В основном покупают наиболее дешевые предметы, которые стоят от 170 до 340 рублей. Это фантики, упаковки от чипсов и лапши быстрого приготовления. Но три раза купили самый дорогой мусор - батарейки, которые стоят 10 тыс. 560 рублей. На первом месте по активности среди покупателей жители Москвы и Московской области", - рассказала собеседница агентства.

Среди покупателей супермаркета провели розыгрыш путевки на акцию по уборке мусора с берегов Байкала "Праздник чистоты", которая состоится летом 2022 года. Победителя определили через генератор случайных чисел. Возможность принять участие в очистке побережья озера получила жительница Екатеринбурга, которая купила упаковку от чипсов.

Всего в супермаркете представлено около 25 видов мусора. Это влажные салфетки, жестяная тара, полиэтиленовые пакеты, сигаретные пачки, пластиковые бутылки и другие отходы. Каждый предмет сопровожден информацией о том, сколько он лет он разлагается. Рассчитывая суммы пожертвований за предметы в супермаркете, экоактивисты опирались на ущерб, который тот или иной товар несет для экологии, начиная с момента производства, заканчивая вывозом на свалку.

Экоакции

Пожертвования, собираемые через супермаркет, организация "Мой Байкал" направит на проведение акций "Праздник чистоты", просветительский проект "Экодесант", а также на создание интерактивной карты несанкционированных свалок на побережье озера. Наполнением для карты послужит информация о скоплениях мусора, которую экоактивисты собрали за десять лет проведения экологических акций.

"Это будет отдельный сайт. Мы планируем, что во второй половине года его презентуем. В этом году хотим эту задачу закрыть, потому что работа над проектом [интерактивной карты] шла очень долго - нужно было собрать все наработки со всех наших акций, со всех выездов по уборке мусора", - сказала Винник. По ее словам, интерактивная карта будет полезна органам власти, а также другим экоактивистам, которые занимаются уборкой мусора на Байкале.

В 2022 году организация "Мой Байкал" планирует провести в десяти населенных пунктах Иркутской области и Республики Бурятия, расположенных на берегах озера, по три акции "Экодесант". Местное население будут просвещать в вопросах сортировки мусора. Кроме того, в этих поселениях будет организован прием вторсырья с последующей отправкой на переработку. Проект "Экодесант" был запущен в прошлом году, тогда волонтерам удалось собрать более восьми тонн вторсырья.

Традиционные пятидневные уборки "Праздник чистоты", которые экоактивисты проводят на протяжении десяти лет, в этом году состоятся в поселке Онгурен и на острове Ольхон в Иркутской области, а также в поселке Дубинино в Республике Бурятия. Кроме того, в этом году проведут экофестиваль для школьников и студентов, он будет состоять из уборки мусора, лекций, игр и мастер-классов на экологическую тематику.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. С 1996 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Организация "Мой Байкал", которая занимается ликвидацией нелегальных свалок на побережье озера, существует с 2016 года, но учредившие ее экоактивисты занимаются уборкой мусора с 2013 года. За это время они ликвидировали 13 несанкционированных свалок на Байкале.

В Иркутской области на Байкальской природной территории насчитывается 340 нелегальных свалок на площади 1 246 га. В октябре 2021 года пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщала, что в 2022 году необходимо инвентаризировать свалки, после чего начнется их ликвидация. Скопления мусора на берегах Байкала должны быть убраны до конца 2024 года.