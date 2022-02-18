Президент Сингапура отложила казнь двух осужденных за наркотрафик

СИНГАПУР, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Сингапура Халима Якоб отложила приведение в исполнение смертного приговора, вынесенного двум гражданам этой страны и Малайзии за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщила в пятницу газета The Straits Times.

Согласно конституции и уголовно-процессуальному кодексу, глава государства может предоставить любому осужденному отсрочку на неопределенный срок. Президент вправе самостоятельно назначить время и место для приведения в исполнение смертного приговора. Как уточняет издание, данное решение не означает помилования.

Казнь через повешение была запланирована на среду, однако за день до этого адвокаты подали апелляцию, которую Верховный суд Сингапура 16 февраля отклонил. В тот же день был направлен повторный иск, рассмотрение которого планировалось в четверг. Но один из адвокатов заболел, в связи с чем судебное заседание было отложено до 28 февраля. Сторона защиты настаивает на том, что смертная казнь нарушает конституцию. Кроме того, один из осужденных Пауси Джефридин страдает задержкой в умственном развитии, уровень его IQ составляет 67.

Двое мужчин были арестованы в 2008 году за попытку транспортировки около 96 граммов героина, через два года им был вынесен смертный приговор. В 2016 году адвокаты пытались добиться пересмотра дела подзащитных и смягчения их наказания до пожизненного заключения, но суд отклонил апелляцию.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, считаются одними из самых тяжких в городе-государстве. За хранение 15 граммов героина или 30 граммов кокаина грозит смертная казнь. По официальным данным, с 2016 по 2019 год в стране было приведено в исполнение 25 смертных приговоров, большинство преступлений были связаны с незаконным оборотом наркотиков. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в конце прошлого года подтвердил, что республика не намерена отказываться от политики нулевой толерантности к наркотическим веществам, считая строгие законы, в том числе смертную казнь, одним из залогов низкого числа наркозависимых.