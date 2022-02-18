Из больницы на Сахалине выписали отравившихся на сухогрузе моряков

ТАСС, 18 февраля. Медики выписали из больницы на Сахалине отравившихся неизвестным веществом во время работ на сухогрузе. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Все выписаны", - сказали в ведомстве.

Инцидент произошел 15 февраля. Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что происшествие имело место на турецком сухогрузе. По данным ЕДДС Невельского городского округа, недомогание почувствовали 10 человек. Люди сообщили о кашле и удушье, их эвакуировали с судна и доставили в больницу. Медики оценили состояние отравившихся как средней степени тяжести и удовлетворительное. Четверо были госпитализированы, остальных отпустили лечиться домой.

Следователи по распространенному в СМИ сообщению об отравлении людей ядовитыми парами на судне вблизи Невельского морского порта начали процессуальную проверку. По информации следствия, люди занимались погрузкой угля на иностранное судно Bordo Mavi, когда им стало плохо. Врачи поставили им предварительный диагноз ("отравление неизвестным веществом").