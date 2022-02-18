В нескольких районах Магаданской области ожидается ветер до 20 м/с

ТАСС, 18 февраля. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с на части территории Магаданской области, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

"18 февраля местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали не парковать автомобили под ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. В регионе распространили экстренное предупреждение.

По информации пожарно-спасательного центра региона, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередачи и связи, возможны нарушения в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб. На дорогах могут образоваться снежные заносы, не исключено скопление автотранспорта на перевалах, возникновение ДТП. Есть угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря.