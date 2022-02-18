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Пандемия COVID-19

На Чукотке зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ почти в семь раз

Наибольший рост заболеваемости отмечается среди взрослого населения

ТАСС, 18 февраля. Значительное превышение эпидемического порога по ОРВИ среди взрослого населения наблюдается на Чукотке. В настоящий момент показатели выше почти в семь раз.

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Об этом сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребнадзора.

"Самое большое превышение показателя зафиксировано среди взрослого населения - почти в семь раз. Но ситуация остается контролируемой", - сказали в управлении.

Болезнь у большинства пациентов протекает в легкой форме. При этом фиксируется высокий ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом - до 60 человек.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19
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