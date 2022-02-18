На Сахалине завели дело против иностранца за несообщение об экстремистском преступлении

ТАСС, 18 февраля. Следователи на Сахалине возбудили уголовное дело против иностранца за сокрытие информации об экстремистском преступлении его знакомых. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении гражданина иностранного государства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, общаясь со своими знакомыми в соцсетях, узнал о том, что они разделяют религиозную идеологию экстремистского характера. В 2015 году они покинули Сахалин и переправились на территорию иностранного государства. Там они вступили в ряды международной террористической организации и принимают участие в боевых действиях против правительственных войск и их союзников.

"Подозреваемый, не являясь их близким родственником, не сообщил в органы власти сведения о лицах, совершающих преступление, предусмотренное ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации")", - уточняется в сообщении.