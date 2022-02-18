Россияне назвали топ нелюбимых домашних дел

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россияне, участвовавшие в исследовании "СберУслуг" и Rambler&Сo, назвали глажку самым нелюбимым домашним делом, а самым приятным оказался уход за растениями. Об этом говорится в результатах опроса, охватившего 5 тыс. человек и проведенного с 9 по 14 февраля.

"Среди домашних дел, не приносящих удовольствие (или радость), россияне выделили глажку одежды (17%), мытье посуды (15%), полов (14%) и окон (14%). За разбор гардероба и протирание пыли проголосовали 12% опрошенных. Еще 10% сказали, что они не любят ухаживать за домашними цветами, и только 6% отметили вынос мусора", - говорится в результатах, опубликованных в пятницу.

В то же время треть опрошенных сочла самой приятной домашней заботой как раз уход за растениями. За мытьем тарелок успокаиваются чуть более четверти россиян (21%). Среди опрошенных 13% отдали свои голоса за разбор гардероба, 12% - за глажку одежды, по 8% - за вынос мусора и мытье полов. Не прочь протереть пыль оказались лишь 3% опрошенных, помыть окно с удовольствием могут только 2% респондентов.

При этом 42% опрошенных хотели бы передать мытье окон клинерам, 13% с удовольствием делегировали бы уборку пола и глажку одежды. Передать уход за растениями в руки специалистов хотели бы только 8%. За протирание пыли и мытье посуды проголосовало еще по 7% опрошенных. Меньше всего россияне хотели бы поручить кому-то разбор гардероба (5%) и вынос мусора (5%).

Почти четверть россиян (19%) признались, что всегда слушают музыку, когда занимаются домашними делами, а 16% никогда этого не делают. Остальные время от времени включают любимые треки во время уборки.

Профессиональная помощь

Несмотря на то, что у россиян есть домашние дела, которые они хотели бы делегировать специалистам, только 5% опрошенных пользуются услугами помощников чаще одного раза в месяц. Еще 14% обращались в специализированные службы несколько раз, и 81% респондентов никогда не привлекали специалистов к помощи с бытовыми задачами.

По данным сервиса "СберУслуги", среди россиян растет интерес к услугам домашних помощников: так, в 2021 году спрос на услуги клининга вырос на 43%. Услуги по чистке ковров искали на 45% чаще, а по чистке мебели - на 24%. В сервисе "СберУслуги" категория "Уборка и химчистка" входит в топ-5 самых востребованных. Чаще всего россияне ищут специалистов, которые готовы помочь с поддерживающей или генеральной уборкой. Рост спроса на эти услуги обычно повышается в январе, а с мая традиционно растет интерес к клинингу окон и балконов.