Развитие промышленного туризма в Приамурье поможет решить кадровый вопрос

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Амурской области рассчитывают, что промышленный туризм в регионе будет направлен на профориентацию молодежи. Планируется, что посетители экскурсий, ознакомившись с работой предприятий, заинтересуются в получении востребованных на рынке труда специальностей, сказала в пятницу ТАСС первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

По данным управления занятости, только на промышленных предприятиях Благовещенска заявлено около 1 тыс. вакансий. Наиболее востребованы специалисты технических специальностей - инженеры, технологи, энергетики, специалисты по охране труда, механики, геологи. По данным ведомства, любое предприятие всегда нуждается в бухгалтерах, экономистах.

"Людей нужно мотивировать работать на производстве. В наш век суперсовременных технологий не вся молодежь видит себя рабочими на каком-либо действующем предприятии. Поэтому задача промышленного туризма, который мы развиваем в регионе, с детства прививать культуру правильного восприятия таких производств, заинтересовать через интересные маршруты детей и молодежь и мотивировать, чтобы они осознанно выбирали профессию", - сказала Киреева.

"Амурская область очень интересна и туристам, и профессионалам, специалистам, экспертам, как регион для развития промышленного туризма, потому что у нас сочетание объектов уникально: деревообработка, машиностроение, космодром Восточный, три гидроэлектростанции, ряд современных предприятий по золотодобыче, создающиеся газоперерабатывающие и газохимические производства. И точно на Дальнем Востоке нет сильнее региона по сельскому хозяйству, чем Амурская область", - отметила собеседник ТАСС.

Пандемия дала толчок развитию внутреннего туризма, но развитие промышленного, по большей части, поставлено на паузу в целях эпидбезопасности. Работа над проектами, которые раскрутят эту область, когда обстановка нормализуется, идет.

"Из-за пандемии посещение объектов туризма, пока ограничено для приема туристов, но нам идут навстречу с ознакомительными турами для экспертов, что-то рассказывают об этих объектах. Надеемся, прием туристов будет возобновляться и с регламентами, которые корпорации смогут нам предложить для сотрудничества, Амурская область будет подспорьем для привлечения туристов и увеличения турпотока, потому что запрос стабильный", - сказала Киреева.

Перспективы

Один из самых популярных запросов на посещение промышленных объектов в Амурской области - космодром Восточный. Единственный в России действующий гражданский космодром в допандемийные времена принимал от 460 до 2 тыс. туристов в год. Несмотря на развивающуюся инфраструктуру, систематические запуски, вход на территорию предприятия туристам в целях безопасности с конца марта 2020 года запрещен.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции космодром с 19 марта 2020 года закрыт для посетителей, прибывающих в экскурсионно-познавательных целях. Тем не менее, с момента официального открытия космодрома Восточный для посещения туристами, наблюдался уверенный рост количества посетителей: в 2018 году 460 человек, а уже в 2019 году - около 2 тыс. человек. Большинство туристов на Восточном - школьники и студенты. 20% от общего числа - взрослые. В основном приезжают на космодром жители Дальневосточного федерального округа", - сообщили ТАСС в Роскосмосе.

Роскосмос поддерживает политику властей Амурской области в части проведения экскурсий, направленных на профориентацию молодежи. "Безусловно, мы заинтересованы в проведении в том числе и профориентационных экскурсий для студентов и молодых специалистов с целью увеличения интереса к работе на предприятиях Роскосмоса, в частности и на космодроме Восточный", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Специалисты АО "Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ), которое входит в госкорпорацию "Роскосмос", принимает участие в программе развития промышленного туризма в Амурской области. Совместно с Министерством экономического развития и внешних связей Амурской области и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", разработаны мероприятия для популяризации космонавтики, укрепления и повышения имиджа, формирования потребительской лояльности, роста интереса и узнаваемости, а также привлечения инвестиций.

"Мы надеемся, что с 2022 года космодром вновь сможет принимать туристов и активно к этому готовимся. Нашим посетителям, как и прежде, мы готовы показать действующие объекты космодрома, провести экскурсию для них, обеспечить сопровождение сотрудниками службы безопасности и организовать питание на территории одного из комплексов", - добавили в пресс-службе предприятия.