Идрак Мирзализаде подал еще один иск к МВД

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал в суд административный иск к МВД, которое ранее сократило срок нежелательности его пребывания в РФ с пожизненного до 14 лет. Об этом ТАСС в пятницу сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"В иске мы просим суд признать незаконным решение МВД РФ от 3 февраля в части срока ограничения въезда Мирзализаде в Россию и обязать Министерство устранить допущенное нарушение", - сказал Бадамшин.

По его словам, решение МВД противоречит предыдущему решению Замоскворецкого районного суда Москвы, который обязал Министерство установить разумные сроки нежелательности пребывания комика в России.

"Районный суд в своем решении в качестве ориентира срока нежелательности [пребывания] <...> дает однозначно понять, что разумным является срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ, т. е. один год со дня окончания исполнения постановления об административном правонарушении", - отметил адвокат.

В августе прошлого года МВД приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в РФ Мирзализаде после оскорбительных высказываний о русских. 5 октября 2021 года Замоскворецкий суд частично удовлетворил иск Мирзализаде в части отмены пожизненного запрета и обязал ведомство установить разумный срок запрета. В феврале 2022 года МВД сократило срок нежелательности пребывания комика в РФ с пожизненного до 14 лет.