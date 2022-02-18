В Красноярском крае сумма ущерба от лесных пожаров снизилась в 4,5 раза

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Сумма ущерба, нанесенная лесными пожарами в Красноярском крае, в 2021 году составила 187,684 млн рублей, что в 4,5 раза меньше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Ущерб в 2020 году составил почти 849 млн рублей.

"Сумма ущерба [в 2021 году составила] 187,684 млн рублей. Положительной динамике способствовали хорошие погодные условия", - сообщили в минлесхозе.

В пресс-службе правительства края уточнили ТАСС, что большую роль сыграла масштабная модернизация системы охраны лесов от пожаров. В регионе увеличили штат и укрепили материально-техническую базу краевого лесопожарного центра в рамках нацпроекта "Экология", создали новые точки базирования авиации для тушения очагов возгораний в труднодоступных территориях, расширяют дистанционный мониторинг и сеть видеокамер в районах.

"Все это - результат масштабной модернизации краевой системы охраны лесов от пожаров, которую проводят по инициативе губернатора", - отметили в пресс-службе.

В 2021 году пожароопасный сезон в лесах края стартовал 12 апреля и продлился на 19 дней меньше, чем в 2020 году. 77% пожаров были ликвидированы в первые сутки, площадь, пройденная огнем, снизилась в 10,5 раза в сравнении с показателями позапрошлого года.