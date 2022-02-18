Эксперт: российские врачи должны будут осваивать кибернетику для работы с пациентами

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Развитие в России телемедицины, которое будет сопровождаться внедрением сервисов дистанционного наблюдения за состоянием пациентов, потребует расширения компетенций врачей - им придется изучать основы кибернетики наравне с медицинскими дисциплинами. Такое мнение высказал ТАСС эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Бионическая инженерия в медицине" на базе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Петр Кшнякин.

Распространение в стране цифровых сервисов дистанционной оценки состояния пациентов предполагает проект "Персональные медицинские помощники", который входит в состав инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года (утверждены правительством в октябре). Его реализация предполагает распространение новых подходов к борьбе с такими заболеваниями как сахарный диабет и артериальная гипертензия. В перспективе онлайн-наблюдение будет внедрено и в другие области медицины, что потребует не менее 10 тысяч врачей-кибернетиков, считает эксперт.

"Реализация в России <…> [этого проекта], который предполагает дистанционное наблюдение пациентов с помощью различных гаджетов, потребует от врачей понимания основ кибернетики. Они должны будут понимать, как работают эти гаджеты, а также выстраивать аналитические цепочки. <…> В первые два-три года действующим специалистам достаточно будет пройти дополнительное обучение. <…> Но со временем, когда программа станет массовой, по мере разработки новых медицинских гаджетов для дистанционного контроля, потребуются уже профильные специалисты", - сказал Кшнякин.

Представитель вуза отметил, что в стране уже началась подготовка таких кадров - СамГМУ обучает специалистов по направлению "Медицинская кибернетика", первый выпуск состоится через три года.

"Речь идет о врачах-айтишниках, которые будут разбираться в технологиях, уметь пользоваться различными системами поддержки принятия врачебных решений (СППВР) на основе искусственного интеллекта. Это врачи будущего, острая необходимость в которых появится уже через 10-15 лет", - заключил эксперт.

Кшнякин также обозначил три категории медицинских работников, необходимость в которых будет возрастать по мере распространения цифровых медицинских сервисов. Первая - это врачи с глубокими знаниями в области современного медицинского оборудования. Вторая - специалисты по превентивной медицине, которая будет ориентирована на предотвращение развития заболеваний и здоровое долголетие. К третьей категории он отнес врачей-гериатров, компетентных не только в лечении пожилых людей, но и вопросах активного долголетия.