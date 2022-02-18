Национальная вещательная компания "Саха" создаст 20 мультфильмов на якутском языке

ЯКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Национальная вещательная компания (НВК) "Саха" планирует в 2022 году создать 20 мультфильмов на якутском языке и обеспечить якутский дубляж отечественных мультфильмов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Якутии.

"В год 100-летия Якутской АССР телеканал НВК "Саха" запустит производство детского контента на родных языках. В этом году планируется создать 20 мультфильмов на якутском языке и перевести известные российские мультфильмы", - говорится в сообщении.

Работа ведется по трем направлениям: производство образовательного и развлекательного контента для детей дошкольного и младшего школьного возраста, производство детских мультфильмов на якутском языке и дублирование на якутский язык детских мультфильмов. На 2022 год запланировано дублирование 417 серий мультфильмов "Фиксики" и "Смешарики".

Как сообщил глава региона Айсен Николаев, в Якутии уделяется большое внимание развитию многообразия языков и культуры. "Новые возможности для сохранения языков дает цифровизация. Так, в республике активно создаются интернет-ресурсы на родных языках", - сказал Николаев, слова которого привели в пресс-службе.

Недавно НВК "Саха" объявила открытый конкурс на лучший сценарий детского мультфильма и детскую анимацию. Предварительно проведены переговоры с двумя группами производителей мультфильмов, добавили в правительстве.