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Парламент Эквадора одобрил легализацию абортов в случае изнасилования

Сейчас в стране разрешено прерывать беременность только при угрозе жизни матери

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 февраля. /ТАСС/. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Эквадора в четверг одобрила законопроект, разрешающий аборты в случае изнасилования.

"На пленарном заседании парламента 75-ю голосами был одобрен новый финальный вариант законопроекта, который гарантирует право на прерывание беременности в случае изнасилования", - сообщила пресс-служба законодательного органа в Twitter.

Теперь документ будет отправлен на подпись президенту Гильермо Лассо, который выступает против легализации абортов. В январе глава государства заявил, что может наложить вето на законопроект, но это будет зависеть от того, какие именно нормы одобрят парламентарии.

Как сообщает газета El Universo, в законопроект несколько раз вносили поправки из-за разногласий по поводу максимального срока беременности, при котором можно делать аборт. В финальном варианте аборт разрешен до 12-й недели, а для несовершеннолетних - до 18-й недели.

Пока в Эквадоре беременность разрешено прерывать только при угрозе жизни матери. В остальных случаях при аборте женщине может грозить тюремное заключение сроком до двух лет.

Теги
ЭквадорЛассо, Гильермо
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