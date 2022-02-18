Прокуратура проверит сведения о забастовке на заводе в Барнауле

БАРНАУЛ, 18 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Алтайского края начала проверку информации о забастовке на Алтайском шинном комбинате ООО "Нортек" в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу.

В местных СМИ появилась информация о том, что сотрудники крупнейшего предприятия накануне отказались выходить на смены из-за того, что получили уменьшенные зарплаты.

"Прокуратура края приступила к проверке соблюдения трудовых прав сотрудников шинного комбината "Нортек" в связи с изложенными в СМИ фактами нарушения трудового законодательства в части оплаты труда работников - факты будут проверены. Будет дана оценка и в случае выявления нарушений принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Все доводы работников мы изучим. Там возникли спорные вопросы по поводу оплаты. Без внимания этого не останется", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что проверка проводится с привлечением специалистов региональной инспекции труда.