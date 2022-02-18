В Москве за год оформили более 16 млн электронных рецептов с цифровым кодом

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 16 млн электронных рецептов с цифровым кодом выписали в Москве за год. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Цифровой код можно просто показать фармацевту в аптеке на экране смартфона. Практика использования таких рецептов стала в Москве уже привычной. За год с момента запуска сервиса в городских поликлиниках врачи оформили уже более 16 млн электронных рецептов, включая и льготные, и рецепты на приобретение лекарств за полную стоимость. При этом с недавнего времени льготные лекарства по таким рецептам можно получать не только в аптечных пунктах при поликлиниках, но и в сотнях коммерческих аптек", - приводятся в сообщении слова пресс-службы комплекса социального развития Москвы.

Благодаря электронным рецептам с QR-кодом врачу больше не требуется распечатывать бланк. Он подписывает рецепт квалифицированной электронной подписью. Горожанам больше не нужно носить с собой бумажные рецепты - достаточно предъявить сотруднику аптеки сформированный в системе ЕМИАС код. По нему сотрудник аптечного пункта получит всю необходимую информацию о назначенных препаратах. Это значительно упрощает выписку рецептов и получение рецептурных препаратов, в том числе льготным категориям пациентов.

"В начале этого года возможность отпускать препараты для льготных категорий по электронным рецептам с QR-кодом получили коммерческие аптечные сети. Помимо аптечных пунктов при городских поликлиниках и пунктов сети "Аптеки столицы", такие рецепты уже принимают более 300 аптек 13 коммерческих аптечных сетей по всему городу", - говорится в сообщении.

Для получения льготного препарата в аптечных пунктах при городских поликлиниках вместо рецепта с QR-кодом пациенты могут предъявить полис ОМС. Кроме того, если воспользоваться телефоном нет возможности, цифровой код можно распечатать в информационном киоске поликлиники.