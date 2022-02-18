На Чукотку доставили более 9,5 тонн свежих овощей и фруктов

ТАСС, 18 февраля. Более 9,5 тонн свежих овощей и фруктов доставили самолетами в арктический район Чукотки для дальнейшего распределения в села, сообщили ТАСС в администрации Чукотского муниципального района.

"Это уже вторая в этом году доставка плодоовощной продукции в село Лаврентия - привезли более 9,5 тонн. Овощи и фрукты будут распределены в торговые сети населенных пунктов района", - сказали в администрации.

В начале осени прошлого года на смещение сроков доставки грузов повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляли с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области, которые отправляли с задержками. В некоторых магазинах Чукотки наблюдались перебои с продуктами.

Чукотский АО не имеет железнодорожного сообщения с материковой частью России. Грузы на полуостров доставляются по воздуху и морским транспортом.