"Почта России" вложит более 1,5 млрд рублей в реконструкцию пансионата в Геленджике

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Пансионат "Почтовик" в поселке Кабардинка планируется реконструировать и превратить в четырехзвездочную зону отдыха с теннисной базой. Общий объем инвестиций превысит 1,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края АО "Почта России".

"Почта России разработала концепцию реконструкции пансионата "Почтовик" в селе Кабардинка с бюджетом инвестиций более 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На территории пансионата планируется создать четырехзвездочную зону отдыха с возможностью санаторно-курортного лечения. Номерной фонд при этом будет увеличен с 170 до 314 единиц. На территории пансионата появится теннисная база с тремя открытыми и одним закрытым кортом.

"Сейчас мы совместно с администрацией Краснодарского края прорабатываем вопросы инфраструктурного обеспечения перспективного объекта, а также рассматриваем возможность его участия в программах по поддержке туристической отрасли", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники компании смогут получить скидки от 50 до 100% на проживание. Ежегодно сотрудникам планируется выдавать до 2,5 тыс. путевок.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Туристический поток на курортах Краснодарского края по итогам 2021 года практически достиг показателей рекордного 2019 года, когда Кубань посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.