В Кургане завершили строительство первого приюта для животных

ТАСС, 18 февраля. Строительство первого приюта для животных в Кургане завершено, в ближайшее время он будет открыт. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в соцсети "Вконтакте".

Приют сможет одновременно вмещать до 100 питомцев. Власти выделяли 4,5 млн рублей на его обустройство.

"Приют для беспризорных животных построен. Сейчас объявлена закупка автомобиля для обеспечения его работы. Открытие скоро", - написал Шумков.

Он призвал волонтеров-общественников, голосовавших за проект, принять активное участие и в работе приюта, в том числе в "раздаче животных в добрые руки".

Ранее глава региона провел на своей странице в Instagram опрос жителей, предложив высказаться по поводу необходимости такого приюта в Кургане - поддержали инициативу 99% проголосовавших.