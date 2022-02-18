Финал национальной технологической олимпиады школьников по фотонике пройдет в апреле

ПЕРМЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Свыше 500 человек принимают участие в первой Национальной технологической олимпиаде (НТО) по направлению фотоника, заключительный этап которой пройдет в апреле в Перми. В финале будут принимать участие школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кемерово, Стерлитамака и других городов России и ближнего зарубежья, сообщил ТАСС директор Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Фотоника" Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Николай Косвинцев.

"В первых двух этапах приняли участие более 500 школьников из разных регионов. В финал прошли 34 участника из девяти регионов России. Также в финале примут участие школьники из Казахстана и Молдавии. Задания для олимпиады составляли специалисты нашего Центра и "Кванториума Фотоника" в Перми", - сказал Косвинцев.

Команды участников состоят из трех-четырех учащихся 8-11-х классов. На первых двух этапах школьники решали задачи по физике, оптике и информатике, а затем с помощью тестовых заданий изучали конструкцию и особенности испытательного стенда для оптического волокна.

Финал пройдет в Перми в заочном формате с 11 по 16 апреля. Финалистам предстоит создать автоматизированный стенд для исследования свойств оптического волокна. "Фотоника - это изучение частиц света (фотонов), которые можно использовать для решения задач в области связи и передачи информации, лазерной медицины, Интернета вещей и в других современных направлениях. Исследования в этой области позволят разрабатывать новые типы волокна для новых датчиков и устройств", - добавил Косвинцев.

Центр компетенций НТИ "Фотоника" создан на базе ПГНИУ по результатам конкурсного отбора Российской венчурной компании на предоставление господдержки для центров Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2020 году. Пермский центр компетенций "Фотоника" - единственный в стране с таким профилем инноваций.

Фотоника - это направление науки и техники на стыке оптики и электроники, где при передаче данных используются фотоны, а не электроны, что позволяет принципиально изменить целые отрасли индустрии. Решения, предлагаемые фотоникой, позволяют повысить скорость передачи и обработки информации, уменьшить энергопотребление и обеспечить более высокий запас конкурентоспособности перед электронными аналогами.