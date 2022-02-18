СМИ: власти Пакистана наградили Билла Гейтса орденом за вклад в борьбу с полиомиелитом

ИСЛАМАБАД, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Пакистана Ариф Алви в четверг вручил основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу одну из высших гражданских наград страны - орден "Хилал-и-Пакистан" - в знак признания его заслуг перед человечеством, пакистанским народом и в искоренении полиомиелита. Об этом в пятницу сообщает газета Doon.

"Пакистан высоко оценивает помощь Фонда Билла и Мелинды Гейтс национальным органам здравоохранения в борьбе с полиомиелитом и его благотворительную деятельность в интересах широких слоев пакистанского народа", - сказал на церемонии вручения награды глава пакистанского государства.

17 февраля Гейтс встретился с пакистанским премьер-министром Имраном Ханом, с которым обсудил ситуацию с борьбой против коронавируса и полиомиелита в Пакистане и Афганистане. Имран Хан подтвердил, что искоренение полиомиелита в Пакистане остается ключевым приоритетом правительства и в стране предпринимаются все усилия по активизации кампании против этой болезни.

"Мы работаем на всех уровнях, чтобы обеспечить защиту каждого ребенка вакциной против полиомиелита, и благодарны за постоянное партнерство и поддержку со стороны Фонда Билла и Мелинды Гейтс и других наших партнеров по борьбе с полиомиелитом. У нас есть четкий план по уничтожению этого вируса, и я намерен полностью реализовать его, чтобы Пакистан мог помочь освободить мир от полиомиелита", - заявил премьер-министр на встрече с Гейтсом. Основатель Microsoft назвал вдохновляющими успехи Пакистана в борьбе с полиомиелитом.

Имран Хан подчеркнул, что Афганистан, являющийся основным источником заболеваемости полиомиелитом в двух приграничных провинциях Пакистана, нуждается в срочной международной поддержке для предотвращения гуманитарного кризиса, включая чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

Гейтс, находящийся с первым визитом в Исламабаде, в четверг посетил Национальный командно-оперативный центр по борьбе с распространением коронавируса и ознакомился с его работой. Американскому предпринимателю рассказали о применяемых в Пакистане методах борьбы с COVID-19, о секвенировании генома и вариантах коронавируса, обнаруженных в стране, а также о социальной поддержке населения, пострадавшего от пандемии.