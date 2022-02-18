Метель с ураганными порывами ветра прогнозируют на территории Сахалинской области

ТАСС, 18 февраля. Синоптики прогнозируют метель с порывами ветра до 38 м/с в Сахалинской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Погода на Сахалине начнет портиться на выходных. 20 февраля года на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Долинского, Томаринского районов и в Южно-Сахалинске днем будет идти снег, ожидается ветер со скоростью 8-13 м/с, местами на побережьях до 16 м/с. В Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируются осадки в виде мокрого снега, ветер усилится до 20-25 м/c.

"21 февраля на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется ветер 25-30 м/с, порывами 33-38 м/с (ураган), сильные осадки в виде мокрого снега, днем сильная метель с видимостью 500 м и менее при средней скорости ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В этот день в других районах, включая Северо-Курильский район, территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Долинского, Томаринского, Макаровского, Углегорского, Поронайского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского, Тымовского районов, а также в Южно-Сахалинске прогнозируется умеренный снег, местами сильный, при среднем ветре 16-21 м/с, а на побережье - 25-30 м/с.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения.

Спасатели также предупредили о возможном сходе снежных лавин в десяти районах Сахалина. 20-21 февраля лавиноопасно будет на территории Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского, Долинского, Томаринского, Макаровского, Углегорского, Смирныховского районов и в Южно-Сахалинске.