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Мишустин подписал постановление о создании центра "Балтийская долина - Хьюмантек"

В центре будут разрабатывать продукты и технологии, направленные на повышение качества жизни людей с инвалидностью

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Калининграде инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Балтийская долина - Хьюмантек", сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

"Основными направлениями деятельности ИНТЦ станут разработка продуктов и технологий, направленных на повышение качества жизни людей с инвалидностью, высокопродуктивное агро- и аквахозяйство, а также чистая энергетика и технологии конструирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект будет реализован по инициативе Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, которую ранее поддержал президент России.

"Реализация проекта позволит расширить производство наукоемкой продукции, увеличив ее долю в общем объеме выпуска. Кроме того, она будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества науки и бизнеса, коммерциализации прорывных технологий, созданию новых рабочих мест", - подчеркнули в пресс-службе кабмина, уточнив, что центр будет создан за счет регионального бюджета и внебюджетных средств.

Закон о технологических долинах был принят в РФ в 2017 году. Он предполагает создание сети таких центров, которые станут частью единой экосистемы, позволяющей приблизить разработки ученых к запросам экономики и стимулировать развитие технологий. Формирование сети ИНТЦ в регионах - инструмент поддержки технологичных компаний, направленный на повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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