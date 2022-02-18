В школы Бурятии трудоустроятся 24 педагога по программе "Земский учитель" в 2022 году

УЛАН-УДЭ, 18 февраля. /ТАСС/. Более 20 педагогов устроятся в сельские школы Бурятии по программе "Земский учитель" в 2022 году. Об этом сообщили в пятницу в министерстве образования и науки республики.

В прошлом году участниками программы стали 27 учителей, они переехали в небольшие населенные пункты республики из Улан-Удэ и других городов и регионов России: Якутии, Тувы, Новосибирска, Новокузнецка и Красноярского края. Это победители конкурса из более чем 160 заявителей. В 2020 году по федеральной программе "Земский учитель" в разных районах Бурятии начали работу 30 педагогов.

"По программе "Земский учитель - 2022" будут трудоустроены 24 педагога. На сегодняшний день идет прием заявлений и документов, регистрация претендентов на участие в конкурсном отборе", - сообщили в министерстве.

В целом в республике не хватает порядка 370 школьных учителей. Особенно по таким предметам, как английский, бурятский и русский языки, математика, литература, история, обществознание. Отмечается дефицит учителей начальных классов. В Бурятии высокий уровень рождаемости, в последние годы количество учащихся увеличивается, в некоторых школах детям приходится учится в три смены. С 2019 года, в том числе по национальному проекту "Образование", построены новые образовательные учреждения, еще несколько школ возведут в ближайшие годы.

Пока потребность в педагогах закрывается за счет ротации кадров и новых выпускников, обучающихся в республике по педагогическим специальностям. Организована профессиональная переподготовка педагогов на базе Бурятского госуниверситета и Бурятского республиканского института образовательной политики. С 2022 года Бурятский госуниверситет будет набирать не менее 50 студентов-целевиков по специальностям: "Русский язык и литература", "История и обществознание", "Иностранный язык" и "Психолого-педагогическое направление".

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города с населением до 50 тыс. человек. Программа начала действовать в 2020 году. По ней учителя, переехавшие из города для работы в сельских школах регионов Дальневосточного федерального округа, получают по 2 млн рублей. Программа "Земский учитель" направлена на решение кадровой проблемы, с которой сталкиваются руководители большинства сельских школ, и на предоставление молодым специалистам возможности получить желаемую работу.