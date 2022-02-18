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Умерла вдова Кира Булычева

По предварительным данным, причиной смерти Киры Сошинской стала острая сердечно-сосудистая недостаточность

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Писатель-фантаст и вдова Кира Булычева Кира Сошинская умерла в своей квартире в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в медицинских кругах.

"Кира Алексеевна Сошинская, 1933 года рождения, умерла у себя в квартире в Большом Тишинском переулке. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность", - сказал собеседник агентства.

Кира Сошинская - вдова писателя-фантаста Игоря Можейко, который взял в честь нее псевдоним Кир Булычев. Она была коллегой своего мужа, а также переводчицей и художницей. Помимо книг мужа, иллюстрировала серию "Зарубежная фантастика" издательства "Мир".

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