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Пандемия COVID-19

Число коек для пациентов с COVID-19 увеличили в Пскове за счет межрайонной больницы

В регионе занято 90% коек для больных коронавирусом

ПСКОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области, где за последнюю неделю растет суточное число заражений коронавирусом, расширили коечный фонд для лечения пациентов с ковид-инфекцией и перепрофилировали для этого стационар псковской межрайонной больницы. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Ведерников.

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"Подтвержденные случаи - 85 993, плюс 952 [за сутки]. В связи с ростом заболеваемости расширен ковидный коечный фонд. Для борьбы с коронавирусом перепрофилирован стационар Псковской межрайонной больницы. Ситуация непростая, поэтому напоминаю, что прививка доступна во всех муниципалитетах, и это единственный способ победить COVID-19", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению, в регионе выделили 775 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Загруженность коечного фонда составляет порядка 90%.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области с начала пандемии заразились 85 993 человека, выздоровели 73 863 пациента, 1 518 человек умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Действует система ковид-сертификатов. В области ввели обязательную вакцинацию для работающих жителей старше 60 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.

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