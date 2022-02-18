У консула РФ нет данных о том, что на загоревшемся в Ионическом море пароме были россияне

АФИНЫ, 18 февраля. /ТАСС/. Почетный консул РФ на острове Корфу и Ионических островах Никос Канулас не располагает сведениями о том, что на пассажирском пароме Euroferry Olympia, загоревшемся в пятницу утром в Ионическом море, могли быть россияне. Об этом Канулас сообщил корреспонденту ТАСС.

"Сведений о том, что на борту этого итальянского парома находились россияне, нет. Мы всегда получаем подобную информацию от портовых властей, они нас об этом информируют, пока ничего от них не поступало", - сказал почетный консул. По его сведениям, пожар произошел на судне к северу от острова Корфу (Керкира), поэтому пассажиров и членов экипажа будут доставлять на Корфу. "Это недалеко от острова, на севере его тоже есть порт, поэтому, скорее всего, туда будут доставлять. Известно, что всех 288 пассажиров и членов экипажа эвакуировали", - сказал Канулас.

Греческие пожарные уже прибыли на паром, на котором продолжается пожар.

Как сообщило Афинско-Македонское агентство новостей (АМНА), возгорание возникло утром на третьей палубе парома во время его следования в Ионическом море из греческого порта Игуменица в итальянский Бриндизи. На борту судна под итальянским флагом, которое в этот момент находилось к северо-востоку от греческого острова Эрикуса, были 237 пассажиров и 51 член экипажа. Капитан сообщил, что все они живы и здоровы, они покинули паром на спасательных шлюпках. Их забирают с плавсредств находящиеся в этом районе суда, корабли портовых служб и береговой охраны Греции и Италии. В этот район также направлены греческий фрегат "Гидра" и три вертолета.

Заместитель министра морского флота и островной политики Греции Костас Кацафадос заявил греческому телеканалу ERT1, что все спасенные пассажиры и члены команды будут перевезены на остров Керкира (Корфу). По его словам, "пока ничего тревожного в отношении состояния здоровья пассажиров и экипажа не поступало". Замминистра подчеркнул, что хорошие погодные условия в этом районе способствовали своевременным действиям портовых властей по эвакуации пассажиров и членов команды.

Однако, по сведениям ERT1, среди эвакуированных был один легко пострадавший, который имел проблемы с дыханием из-за дыма. Его также в числе спасенных перевозят на Корфу.