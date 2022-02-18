Упрощенный порядок установления инвалидности продлили до 1 июля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство продлило до 1 июля 2022 года упрощенный порядок назначения инвалидности и оформления справок для граждан, пострадавших на производстве, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 июля 2022 года. Такое решение приняло правительство", - говорится в сообщении.

Согласно временному порядку, ранее установленная инвалидность продлевается на последующие шесть месяцев, также возможно ее присвоение впервые без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы, в том числе для предоставления технических средств реабилитации, поступают в учреждения от медицинских организаций с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

"Этим же постановлением до 1 июля 2022 года продлевается упрощенный порядок определения степени утраты трудоспособности для граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания. Их размер зависит от степени утраты трудоспособности, которую устанавливает бюро медико-социальной экспертизы. Там же оформляются необходимые справки. Упрощенный порядок позволяет делать это без личного посещения бюро", - отметили в пресс-службе.

При этом ранее установленная степень утраты трудоспособности автоматически продлевается на следующие шесть месяцев. Программа реабилитации назначается или продлевается также без посещения бюро, все данные поступают от медорганизаций в электронном виде, а готовые документы направляются гражданам заказным письмом.

В пресс-службе правительства уточнили, что такие правила для граждан с инвалидностью и работников, пострадавших на производстве, были введены в связи с распространением COVID-19. Срок действия данного порядка заканчивается 1 марта, а его продление позволит минимизировать контакты и уменьшить риск заражения. "Такой формат в условиях пандемии крайне востребован. Продолжим совершенствовать существующие сервисы, делая их более удобными", - заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.