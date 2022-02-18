В Свердловской области представят в тревел-шоу гастрономические заведения 20 городов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Уральское гастрономическое тревел-шоу "Можно! С Можаевым" покажет заведения 20 городов в Свердловской области.

"Это даже не проект, это выраженная моя мысль о гордости за родной край, потому что я знаю, что Екатеринбург, и те города, которые его окружают, они очень вкусны. Они вкусны эмоциями, вкусны историями, легендами и, самое главное, они вкусны едой, которую непременно стоит попробовать. В нашем сериале мы сделаем так, что вам непременно захочется съездить в каждый из городов. Каждый из 20 городов", - сказал на пресс-конференции в пятницу в Уральском региональном центре ТАСС ведущий шоу и уральский ресторанный критик Яков Можаев. Он уточнил, что каждому городу будет посвящена отдельная серия.

Как добавил директор продюсерского центра "Лад" Евгений Горенбург, в шоу авторы расскажут, в частности, про заведения Талицы, Алапаевска, Богдановича и Ирбита. Старт проекта запланирован на 15 марта. Серии будут выходить раз в неделю в социальных сетях, а также на региональных телеканалах. В планах у авторов продолжить проект на второй и третий сезоны.

Как уточнил генеральный директор агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев, проект поможет повысить узнаваемость региона и его муниципалитетов. По словам Горенбурга подготовительная часть проект стоила около 5 млн рублей, из которых 2 млн было получено от агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, а остальные - от спонсоров и частных лиц.